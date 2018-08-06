二水古剎變「毛主席廟」 護台團體包圍彰化地檢署抗議

二水碧雲禪寺產權重啟審理，縣議員許書維（前排右4）與多個護台團體包圍彰化地檢抗議。（記者陳冠備攝）

2018-08-06 20:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化二水碧雲禪寺產權爭議不斷，被親中建商魏明仁改裝成共產黨基地，甚至還要變「毛主席廟」，彰化縣議員許書維到監察院陳情，要求彰化地檢署依竊佔罪嫌重新審理，今日首啟審理庭，下午許書維與多個護台團體到彰化地檢署拉起「竊占百年古蹟」、「台灣主權不容侵犯」白布條抗議，警方到場築起人牆防止衝突，魏明仁也準時出庭，面對抗議群眾不發一語走入地檢署，接受偵查。

碧雲禪寺因興建工程爆發產權糾紛，後來由當時建商魏明仁取得產權，魏將廟宇內比丘尼趕出，還在周邊插上五星旗，並更名為「共產及社會主義基地」，並經常播放共產黨歌曲，今年3月，還宣稱要將碧雲禪寺改建為「毛主席廟」，動作頻頻令不少護台人士反感，縣議員許書維5月北上監察院陳情，指控魏違反國家安全法與竊佔，要求查明。

許書維說，二水碧雲禪寺長期遭魏侵佔，多處陳情，監察委員陳師孟受理後行文彰化地檢署依竊佔罪重啟調查，今日下午2點40分重啟調查庭，首次審理，擔心比丘尼再遭欺負，因此與台灣國、908台灣國、建國黨等多個護台團體、民眾到場聲援，也呼籲檢察官審理時不要受霸權影響，要勇敢不要軟腳。

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