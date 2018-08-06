挺管學生聲請假處分 開庭一問三不知

2018-08-06 16:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣大學校長人選至今懸而未決，台大國發所博士生王宗偉等人上月為此向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態假處分」，主張在訴訟判決確定前，應先聘任管中閔為台大校長，今北高行首度開庭審理本案，法官當庭詢問王宗偉等人數個問題，但王與委任律師均無法回答，僅表示要再回去討論，法官庭後裁示全案候核辦，庭期另訂。

今日開庭前，挺管派學生即集結在法院前，舉起布條要求教育部聘任管中閔為台大校長，學生在書面聲明中表示，台大校長紛爭是對大學自主的危害，盼教育部儘速聘任遴選委員會合法選出之校長，還給台大最單纯的學習環境。

針對教育部先前質疑在學生非本案利害關係人，依法不能提起行政訴訟一事，挺管派學生的委任律師今也在法庭上做出回應，指台大遲遲沒有校長，已造成校内人心惶惶，不但影響台大名聲，也損及學生的受教權，且學生繳學費、拿學位，跟校方具有行政契約關係，缺乏校長對學生而言已屬於契約的「不完全給付」。

但教育部委任律師侯宜諮指出，根據行政訴訟法規定，聲請定暫時狀態假處分，必須以現在或未來有提起本案行政訴訟之可能為前提，而教育部否決遴選委員會的遴選結果，僅屬內部職務命令而非行政處分，學生依法不能提起行政訴訟或訴願，自然也就沒有聲請假處分的依據。

侯也表示，縱使退萬步言，把本案當成是行政處分，但本案原告僅是在學生，並非參與遴選的學生代表，顯然不是本案利害關係人，同樣有當事人不適格的情形，本案根本不必討論後續的事實，因為在程序上就已應該予以駁回。

法官聽完雙方意見後，接連對王宗偉等人提問「將來提行政訴訟的聲明為何」、「會提何種類型的行政訴訟」、「提告的法律依據是哪一條」等問題，但王與律師均無法當庭做出答覆，僅表示要先回去討論，日後再於書狀內補陳說明。