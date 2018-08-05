金門自中國引水 陳福海盼開創「新三通」

金門「兩岸通水見證儀式」以噴水及施放彩球象徵引水成功。（記者吳正庭攝）

2018-08-05 12:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門自中國引水5日早10時4分在金門田埔水庫旁的受水池，由縣長陳福海在「沒有外人」參與的情形下，順利完成「兩岸通水見證儀式」。

爭議多日的「典禮」，經過縣府連日籌畫，今天確定以「儀式」呈現；不僅政府中央未派官員，縣府原定邀請中國福建省供水有限公司董事長朱金良等人，未通過陸委會等聯審無法到場，儀式改邀金門二千名以上鄉親與會，除了來自兩岸媒體記者，金門形同在「沒有外人」參與下舉辦慶祝嘉年華，場面盛大。

縣長陳福海說，兩岸通水經歷23年，能順利通水可謂「歷盡艱辛、得之不易」，感謝大家以歡喜心參加這場盛會。

陳福海說，通水只是1個起步，接下來要通電、通橋，開啟「新三通」的時代；構想中的通橋，是搭建1條連接金門與福建省大嶝島之間的金嶝和平大橋。

福建省政府秘書長翁明志強調，政府一直是支持通水政策，但台灣在國際受到中國打壓，陸委會才希望將接水典禮延後舉辦，未料引起民間「誤會」，誤解中央不支持通水。立委楊鎮浯說，只要全民都支持、只要對金門好的事情，無論國民黨及民進黨執政都會支持。

「金泉通水」上午10時在中國福建泉州啟動放水儀式，金門10時4分，在田埔水庫旁的受水池以灑水及施放汽球象徵接水成功。

金門場由陳福海主持，立委楊鎮浯、福建省政府秘書長翁明志及多位議員也到場；金門唯1民進黨縣議員陳滄江，本也是獲中方來函邀請的眾議員之一，最後仍被告知拒絕入境，他接受媒體訪問時強調，以身為當年建議縣府通水的提案人，樂見今天通水順利、成功。

縣自來水廠表示，引水約6小時就可以流入金門各家戶；初期前3年，預計每天自中國引進1萬5000噸水，3年後增加為每天2萬噸，向中國購買每1度原水的單價為新台幣9.86元。

金門縣長陳福海（左四）、立委楊鎮浯（右前四）、福建省政府秘書長翁明志（左五）、縣議員陳滄江（左六）等人，以施放汽球及旋轉閘門道具，象徵引水儀式成功啟動。（記者吳正庭攝）