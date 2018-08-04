高市長選戰 本報民調：陳其邁38.46％ 韓國瑜26.32％

本報最新民調出爐，高雄市長選舉，民進黨參選人陳其邁（右）支持度38.46％，國民黨參選人韓國瑜（左）支持度26.32％，陳其邁領先12.14個百分點。（合成照）

2018-08-04 06:18

〔記者陳鈺馥、葛祐豪／綜合報導〕港都高雄市長選戰火熱，本報昨晚最新出爐民調顯示，民進黨參選人陳其邁支持度38.46％，國民黨參選人韓國瑜支持度26.32％，陳其邁領先12.14個百分點；但未表態比率高達35.22％。

看好勝選 陳是韓的4倍

陳韓對戰組合中，49.49％選民看好陳其邁勝選，看好韓國瑜當選者僅12.25％，陳領先韓4倍之多，沒意見38.26％。

對於民調結果，陳其邁回應強調，民調本來就會起起伏伏，他一直都是保持領先狀態，對於任何數據都謹慎以待，會持續按照既定步調，推出讓市民認同的政策，一步一腳印爭取選民的支持與認同；韓國瑜則表示，尊重各方的民調，這些都是參考的依據，會繼續努力。

年輕選民 較支持陳其邁

民調交叉分析顯示，年齡層方面，在20歲至29歲年輕選民，有37.5％支持陳其邁、25％支持韓國瑜，未決定佔37.5％；30至39歲部分，陳其邁以42％領先韓國瑜的26％、未決定佔32％，顯示陳比韓受年輕人青睞。

40歲至49歲年齡層，韓國瑜38.16％領先陳31.58％；50歲至59歲，陳其邁以34.48％，稍領先韓32.95％，中年選民支持度雙方差距不大。60歲以上選民，則是陳其邁居領先地位。

中年選民 雙方差距不大

本次調查是自由時報民意調查中心，於8月1、2、3日晚間進行，成功訪問高雄市1022位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.06個百分點之內。調查以高雄市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；調查經費來自自由時報社。

本報在2014年高雄市長選舉也進行系列民調，當年10月所做民調顯示，民進黨參選人陳菊以56.5％支持度，領先國民黨楊秋興的13.3％，雙方差距43.2個百分點；11月底投票結果，陳菊以68.08％得票率領先楊秋興的30.89％，雙方差距37.19個百分點。