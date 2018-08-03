黃敏惠青年後援會成立 倡議建構西部走廊消費新都心

2018-08-03 20:27

〔記者陳璟民／嘉市報導〕國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠今晚成立青年後援會，提出「經濟5＋1，作伙愛嘉義」政見，向青年支持者宣示年底地方選舉如能勝選，將打造嘉市為「西部走廊的消費新都心」。

青年挺黃敏惠後援會今晚7點在樂億皇家渡假酒店舉行，祥獅獻瑞開場祝福她「旗開得勝，高票當選」，炒熱氣氛，現場近300個座位座無虛席，與會青年揮舞黃的「敢夢，再車拚」小旗幟，高喊「凍蒜、加油」。

黃敏惠受訪表示，尚未成立競選總部，就先有青年後援會，是一群青年朋友自發性支持她，她很感謝；至於這場活動的時段，跟對手、市議會議長蕭淑麗競選總部成立相同，引發拚場之說，對此，黃回應，活動是早就安排好，根本不是跟誰拚場。

黃敏惠致詞時，先細數過去兩任9年市長的政績，強調當時把城市定位「雲嘉南觀光休閒消費中心」，具體建設包括垂楊大橋通車，縮短往來高鐵嘉義站的時間，推動國際管樂節、世界管樂年會到嘉義，邁向國際且深植市民心中，「檜意森活村」整修木業城市的老屋，引進觀光人口與商機，開闢15座公園等；她還批評，現在嘉市處境稀微、民調吊車尾，她跟大家要站出來找回嘉市的光榮、繁榮。

黃敏惠喊出建構嘉市為「西部走廊的消費新都心」新政見，包含「觀光行銷、教育文化、青年磁吸、健康運動、產業創新」五大面向，其中，觀光行銷面要連結市立美術館、鐵道藝術村、檜意森活村、獄政博物館等，串為觀光軸帶；教育文化面要完善市立美術館，再創畫都生命力，設置文化資產保存信託基金等，衡量財政除恢復托育補助為3000元，且至少加碼50％。

黃說，青年磁吸面將開闢三創基地，請圓夢業師指導年輕人創業，把台灣燈會舊燈區闢為大型商場；健康運動面舉辦大型運動賽事，創建個人健康雲端存摺，完善健康照護系統，爭取興建西區國民運動中心；產業創新面邁向工業4.0，催生智慧產業園區。

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