女議員為一條路怒嗆割稻尾 王定宇：多慮了！

2018-08-03 21:00

〔記者蔡文居／台南報導〕立委王定宇今天邀集營建署以及台南市都發局、在地議員、里長等人，召開仁德南27特道路工程說明會，工程將於8月15日開工，是地方大事。原本是美事一樁，卻引發無黨籍議員杜素吟的不滿，她除了趕到現場踢館，回市議會後怒氣未消，到議會記者室對媒體怒嗆王定宇割稻仔尾，指王將別人爭取的建設納為自己的功績，早晚會遭選民唾棄。王定宇則說，選舉敏感期間，杜議員多慮了。

杜素吟說，她從102年要求市府列預算規劃開闢仁德南27特道路路，103年6月提報營建署爭取生活圈道路，向中央爭取經費，直至104年12月正式核定補助款8.62億元，王定宇是105年2月才當選立委，何來爭取？

她說，對王定宇這種掠奪別人辛苦的成果做法頗不認同，奉勸王定宇做人要實在，做事更要腳踏實地，如果要跟選民報告自己的成績，也應該拿出自己確實努力爭取的建設，而不是割稻仔尾，搶奪別人的。

王定宇則回應說，無論還原現埸談話或新聞稿，在記者會中，杜素吟議員是他唯一提及的政治人物，他也呼籲鄕親對杜議員在南27特案中所做的努力予以肯定。

他說，南27特工程歷經多㳄流標及中央部會的協調，這是地方與中央群策群力的成果。選舉敏感期間，杜議員確實多慮了，記者會中，杜議員的助理也有到，足以還原現埸。