清交教授自發東奧正名連署 要讓中國理解台灣民意走向

今天由劉俊秀（左2）打頭陣，於南寮富美宮夜市舉行第1場連署，吸引不少民眾上前詢問、了解。（記者王駿杰攝）

2018-08-03 19:13

〔記者王駿杰／新竹報導〕中國日前以粗暴方式取消台中東亞青運，激起國人憤慨，對此，新竹交大、清大等多名在職、退休教授及10餘名同學共同發起東奧台灣隊正名連署公投，希望在地鄉親能正視中國蠻橫打壓台灣的行徑。

東亞奧林匹克委員會（EAOC）日前在北京召開臨時會，直指台灣民間最近推動2020東京奧運正名公投連署，導致明年東亞青運產生不確定因素，而中國籍主席劉鵬與其他理事則以「舉手表決」方式，決議停辦東亞青運，蠻橫打壓台灣的行徑引發譁然。

交通大學教授劉俊秀今在臉書PO文，指新竹交大、清大等多名在職、退休教授和10餘名同學發動串聯，自8月3日至26日，將由各教授輪班與學生每天在新竹市各夜市、花市、火車站發起東奧台灣隊正名連署公投。

這次東京奧運台灣隊正名公投連署成員包括清大電機系教授呂忠津、交大機械系教授吳宗信、資工系特聘教授林盈達、物理所教授高文芳、電機系教授蘇育德、統計所教授陳鄰安（退休）、科管系教授王耀德（退休）、土木系教授劉俊秀（退休）與10餘位同學，今天由劉俊秀打頭陣，於南寮富美宮夜市舉行第1場連署，吸引不少民眾上前詢問、了解。

劉俊秀受訪時指出，東京奧運台灣隊正名問題牽涉整個國際形勢，把中國惹毛了，可能連帶會對美國、日本甚至歐洲造成牽引影響。以台灣名義參加國際組織或聯合國並非完全不可能，但這中間需要一個過程，讓整個國際環境可以忍受中國的抗議。

劉俊秀說，他起初並未特別注意東京奧運台灣隊正名問題，因為台灣早就是個主權獨立的國家，這次會發起東奧台灣隊正名連署公投，就是要讓中國理解台灣的民意走向，因為「國際壓力越大，民意反彈越高！」希望鄉親能踴躍參與。