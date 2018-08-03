吳敦義笑稱「資源若講的是錢比較辛苦」 韓國瑜：用愛選舉

吳敦義（左）、韓國瑜（右）同框，爭取宗教界支持。（記者洪臣宏攝）

2018-08-03 19:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今天在高雄市長參選人韓國瑜陪同下，赴高雄市道教聯合會參香，被問到韓國瑜選情增溫，是否可獲得更多資源？他聞言哈哈大笑說，資源如果講的是錢，就比較辛苦，一旁的韓國瑜則尷尬笑說：「用愛選舉。」不過，吳敦義說，會幫韓國瑜多跑跑高雄。

吳敦義在韓國瑜及多名市議員參選人陪同下參香，爭取宗教界選票不言而喻，面對媒體詢問民進黨宗教政策引發議論，他認為，不要將宗教納入財團法人，是很重要的堅持，他說，適量減香是正確的，但不可以滅香，要尊重宗教信仰。

吳敦義主動說，要幫韓國瑜多跑跑原高雄縣區，高雄縣面積很大，但比較不陌生，高雄市雖然比較小，但人口多，縣市都要勤快地跑，「多跑就對了」。

被問到韓國瑜選情升溫是否可獲更多資源？吳敦義說，黨中央的情況大家都很清楚，每月都要舉債，候選人也都了解，國民黨現在要做的是動員人心，爭取對國民黨的支持。

吳敦義回應同性婚姻提問時說，進步且容易為國人所接受的方式，就是仿照德國、奧地利訂定「同性伴侶法」，不要去修改憲法或民法條文，尤其民法中向來都是一男一女的婚姻，是家庭架構、倫理的維持，可藉由「同性伴侶法」讓同性戀者保有領養小孩、遺產轉移權利。

民進黨批評韓國瑜利用街友選舉，韓國瑜說，不論做什麼事都要被批判，愛河愛情產業就說是色情，去探視街友就說是利用街友，民進黨負面的思維太嚴重，到現在為止，他對陳其邁提出的政策，從來不做任何負面的批評，大家應該好好認真從政策面去表述，不要動不動就用凹凸鏡來扭曲他的政見。

對於東亞青運被取消資格，韓國瑜說，一棟建築房屋使用很多鋼筋水泥，如果沒有打好地基，外表再怎麼漂亮，這棟房子還是會倒；兩岸關係的地基就是九二共識，如果民進黨執政，避開九二共識不談，就像蓋房子不打地基，大到東亞青運動會被取消，小到農產品賣不出去，因此，兩岸關係一定要重回到問題的本身、九二共識這塊壓艙石來談。