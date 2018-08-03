英國會聲援東亞青運 外交部感謝

2018-08-03 13:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對英國國會友台小組共同主席下議員伊凡思（Nigel Evans）及上議員羅根勳爵（Lord Rogan），呼籲「東亞奧林匹克委員會」恢復我台中市「2019東亞青年運動會」主辦權，外交部對英國國會友台小組展現對台灣的支持與友誼，表達誠摯歡迎及感謝。

外交部今發布新聞稿表示，正如兩位共同主席所言，「東亞奧林匹克委員會」（EAOC）屈服於中國壓力，貿然做出傷害台灣人民情感、令全球體育界譁然的決定，不僅剝奪區域內國家年輕運動員的參賽權利，更違反奧林匹克委員會」所秉持的精神及「東亞奧林匹克委員會」憲章明訂「推廣東亞地區之奧林匹克運動」的宗旨。

外交部強調，運動無國界，更無涉政治，我政府將持續籲請各理念相近國家，採取一致有效行動，反制中國以政治力干預國際運動競賽，並強加其意識型態於國際運動組織的蠻橫做法，以保障得之不易的民主、自由及人權等普世價值。

外交部說，面對中國對台灣日益加劇的打壓作為，特別感謝理念相近國家的堅定支持，尤其英國除上下議院多位國會議員公開發言助我外，英國國際貿易部副部長Greg Hands、外交部主管亞太事務副部長Mark Field、外交部主管國協及聯合國事務副部長Lord Ahmad of Wimbledon等政府高層，近月來亦陸續公開予我聲援，顯示英國國會兩院議員對我跨黨派的支持，以及台英關係在雙方共享價值的堅實基礎上，將持續厚實深化。