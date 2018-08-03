1280元定期票無助提升運量 柯P：目的是減輕經濟弱勢通勤費

2018-08-03 10:30

〔記者黃建豪／台北報導〕雙北1280公共運輸定期票上路3個多月後，遭台北市議員點出，定期票已花費上億元，僅提升公車1％運量、對於捷運運量沒幫助的窘境。對此，台北市長柯文哲解釋，1280元定期票是種社會福利的概念，目的是減輕「經濟較弱勢、長途運輸者的通勤費用」。

台北市議員何志偉調閱數據發現，為補貼1280元定期票造成公車業者、台北捷運的票價短收，北市府今年5月、6月已編列預算補貼1億元，但期間只有公車的運量提升1％。台北市議員汪志冰也點出，每月購買定期票、續票的人數都在持續減少。

柯文哲則表示，因為1280元定期票主要的目的不是提高運量，是要減輕長途運輸者的費用，這是種社會福利的概念，「他經濟比較弱勢，買不起台北市的房子才住到外面去，上班（通勤）就要花比較多的時間、比較多的錢，有時候在整個都市的經營發展上這不是有利的，所以1280它是整套都市計畫策略下的產物。」

媒體追問，1280元定期票不是要吸引機車族改搭捷運？柯文哲補充說明，在整個戰略配套裡，要先有1280元定期票，之後才能調整公車路線、未來停車費的收費政策才有辦法做調整，所以是這樣，1280元先推出後，每3個月北市府都會做統計，再逐步修正。

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