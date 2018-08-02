住都中心今揭幕 蔡英文：讓人民住得起是執政價值

國家住宅及都市更新中心今日舉行掛牌及揭幕典禮，總統蔡英文致詞表示，讓人民住得起、住得安心是執政價值。（記者陳鈺馥攝）

2018-08-02 15:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為推動8年20萬戶社會住宅及都市更新，內政部轄下的國家住宅及都市更新中心今日舉行掛牌及揭幕典禮，總統蔡英文親自揭幕強調，讓人民住得起、住得安心是執政價值。

蔡英文表示，今天終於成立國家住宅及都市更新中心一個專責機構，來實現居住正義，讓人民住得起、住得安心是執政價值，也要讓年輕人所得提高，為達成這個任務，執政黨完成相關修法，解決土地及資金籌措問題，興建只租不售的社會住宅。

現在有2萬2000戶進行興建階段，今年底還會有4500戶完工，居住正義是現在進行式，政府也完成都更三法修法，鼓勵房東將出租房屋交給包租代管，推動包租代管業務，希望社會能一起能感受到。

蔡英文說，過去每一任政府都認為都更很重要，但都更速度比不上房屋老舊速度，30年以上老屋有390萬戶，10年之後有600萬戶，必須趕緊迎接頭趕上，關於民眾居住安全，可透過危老重建進行。

蔡英文指出，社會住宅和都市更新列為2項重大任務，住都中心正要推動8大公辦都更計畫，並妥善經營2500戶林口世大運選手村社會住宅。

蔡英文提及，我對住都中心期許很高，住都中心要招募更多人才加入，更希望住都中心有效推動政策，一起讓台灣更好。