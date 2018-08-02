學姊寫真爆紅！一顰一笑全是媒體捕捉焦點...

學姊在節目上的一顰一笑，都是媒體捕捉的焦點。（記者王藝菘攝）

2018-08-02 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的幕僚「學姊」黃瀞瑩，近日因藝人邰智源主持的《木曜4超玩》爆紅，一舉一動備受網友關注。今天她上廣播節目《POP搶先爆》，接受主持人黃光芹訪問，媒體大陣仗伺候，另名幕僚「小牛」柯昱安，似乎還被嚇到露出O型嘴。

柯文哲與邰智源合作的「一日市長幕僚」影片，目前已累積逾900萬人次點閱，柯昨受訪時表示，若破千萬可以考慮辦活動，由學姊、小牛等人陪吃飯，挨批物化女性，該則新聞也登上《自由時報》頭版，黃光芹今拿著本報詢問陪吃飯一事，學姊坦言身為女性員工，當下聽到覺得怪怪的，不過她也替柯緩頰，稱其原意為一起吃飯聊天，類似粉絲見面會。

學姊除了親上火線回應，也受到大批媒體關注，小房間內擠爆各家記者，至少10台以上大小型攝影機對著她，單眼相機、手機照相功能也出動，按下快門喀擦個不停，彷彿只要一不留神，學姐飄散仙氣的迷人風采就會轉瞬而逝，媒體可能因捕捉不到而扼腕。從現場釋出的畫面可見，學姊舉手投足都成了焦點，包括戴上耳罩、拿下耳機、爬梳劉海、一顰一笑、言談間認真神情、俏皮地擺出揮手姿勢等。

有趣的是，本報記者還捕捉到低頭的學姐身旁、「護駕」小牛，見到媒體將他們團團包圍，疑似有點嚇到張嘴，或僅是說話的瞬間，凸顯出當時狀況到底有多恐怖，讓人看了十分傻眼，甚至冷汗直流，想跟學姊、小牛說聲「加油」、「辛苦了」。

台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩今天接受廣播訪問。（記者王藝菘攝）

各家媒體為拍學姊風采擠爆小房間。（記者王藝菘攝）

學姊等人被大批媒體團團包圍。（記者王藝菘攝）

攝影機、單眼相機等工具全對著學姊狂拍。（記者王藝菘攝）

學姊在節目上的一顰一笑，都是媒體捕捉的焦點。（記者王藝菘攝）

剪了新髮型的學姊，渾身上下依然飄散仙氣。（記者王藝菘攝）

學姊笑得靦腆。（記者王藝菘攝）

學姊似想爬梳瀏海。（記者王藝菘攝）

學姊戴上耳罩。（記者王藝菘攝）