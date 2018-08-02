「學姊陪吃飯」言論惹議 柯P嘆：只能怪自已命不好

2018-08-02 11:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨一席「點閱破千萬，學姊陪吃飯」言論惹議，柯文哲今再度喊冤解釋，自己只是開玩笑說，「一日市長幕僚」影片點閱已破900萬，節目製作團隊應該辦促銷活動，找大熊、小牛、學姊等人辦個粉絲見面會，他這年紀也只能想到類似大吃一頓的活動，不過說話不精準，被抓到小辮子毒打一頓，也只能怪自己命不好。

柯文哲「一日市長幕僚」影片爆紅，點閱率至今已破900萬，連帶捧紅「大熊」劉奕霆、「小牛」柯昱安、「學姊」黃瀞瑩等一票柯市府幕僚。柯昨早受訪時笑稱可以舉辦促銷活動，由學姊等人陪吃飯，引發外界物化女性批評聲浪，下午柯辯稱是媒體下標問題。

柯文哲今早出席「復華長青多元服務中心」活動前受訪，媒體續追昨特定澄清沒有物化女性，是否因選舉年，怕踩到性別紅線？柯表示，這件事情應該完整說明，因為「一日幕僚」影片 爆紅，點閱率已經超過九百萬，「我就開玩笑說，如果我是麥卡貝（節目製作團隊），應該辦一個促銷活動」，請大家來猜哪天會超過一千萬，如果猜中人太多，就用抽籤選十個，把大熊、小牛、學姊，全部找來，辦個粉絲見面會。

柯語氣無奈稱他這種年紀的人，講到粉絲見面會，「能想到的就是以前去參加那個eat together，大家來大吃一餐。」他隨即哀嘆，當然有時候講話不精確 被人家逮到小辮子被毒打一頓，沒辦法，只能怪自己命不好。

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