「以核養綠」公投 藍議員倡連署

2018-08-01 13:40

〔記者周彥妤／台北報導〕前總統馬英九、前行政院長江宜樺昨出席「以核養綠」公投記者會並參與連署，表態支持啟封核四商轉發電，以及廢除電業法第95條第1項規定2025年要完全非核化的條文。台北市議員王鴻薇、徐弘庭今也與「以核養綠」公投行動發起人黃士修、廖彥朋召開記者會，力倡民眾加入連署，終結斷電惡夢，力拚於8月31日前完成30萬份連署書。

黃士修表示，「以核養綠」的「綠」是指「環保的綠」，亦即以環境衝擊較小的核能，創造環保的空間；立意在為現階段仍不成熟的綠能，打下未來發展基礎，避免大規模開發再生能源，唯有核能與再生能源並用，才是真正的能源轉型國際趨勢。

廖彥朋說，用電量屢創高峰，政府卻還欺騙沒有缺電，甚至直指「以核養綠」是「核電幫的逆襲」，非常荒謬。他強調，倡議行動遭外界長年貼上「藍綠對決」的標籤，但事實上，用電危機絕不分黨派，而是所有人都要面對的問題。

徐弘庭說，在綠能尚未發展成熟前，發電只有核能及火力兩種選擇，又以前者為當前最適當的方式，呼籲民眾加入連署行列，至少促成一種選項，這無關藍綠問題，而是選擇問題。徐也透過募款，在505、和平幹線、22、20、復興幹線、敦化幹線及中巴7路，約15台公車刊登連署廣告，盼民眾一起加入行列。

王鴻薇表示，她也特別成立宣講團，成員包括自己辦公室成員及大學生，將前往松山、信義線等捷運站，盼號召更多市民加入連署，希望在月底前達到連署門檻，將連署書送到中央選舉選委會，成為年底選舉的公投題目。

黃士修呼籲，目前連署已破3萬，固然離30萬尚有一段距離，但當時從300份到3萬份，也沒有花太多時間，還是有一定信心，也呼籲各界一起加入行列，尤其反核人士更不應缺席，讓年底公投順利成案，擁核及反核人士才能真正正面對話。