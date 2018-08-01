怪不得見過地獄！侯友宜耳濡目染岳父是靠「通靈」？

2018-08-01 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜自宣布投入選戰後，身家背景皆成為外界關注焦點，加上侯和妻子日前爆出文大宿舍爭議，有網友就對侯與岳家的互動感到好奇，一查發現，侯曾在2012年訪問中國稱自己從岳父身上耳濡目染不少，但侯的岳父在侯與妻子認識前就已經過世，立委王定宇酸說，「這個耳濡目染是用通靈的嗎？」

是否說過「受岳父耳濡目染」侯無正面回應

侯友宜則回應，他與太太相識不久後岳父就過世，印象中兩人只見過一次面，因此並不熟，至於先前是否有說過「受岳父耳濡目染」，侯沒有正面回應。

綜合媒體報導，侯友宜今年5月時談及與妻子的戀愛史，指兩人是在1982年認識，初次約會吃的是武昌街的排骨大王，還是對方請客。在2017年期間，侯友宜岳父墓地爆出土地使用權糾紛，當時有報導提及侯的岳父於1980年過世下葬。但侯友宜2012年代表新北市赴上海推廣旅遊時，提到自己很了解上海文化，過去從岳父身上耳濡目染不少，是一名道道地地的上海女婿。

民進黨立委王定宇在臉書上諷刺地說，「這個耳濡目染是用通靈的嗎？」批評侯是個可以「用很真誠的態度語調」來「鬼扯蛋」的「超級唬爛王」；同黨立委段宜康更酸說，「怪不得侯友宜説他是見過地獄的人⋯農暦7月要到了，侯董一定會有很多好兄弟來相會。」