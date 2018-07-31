托育新制遭反彈 賴揆：保母、私托、私幼可不加入

行政院長賴清德回應新上路托育政策。（記者朱沛雄攝）

2018-07-31 11:55

〔記者李欣芳／台北報導〕中央托育政策新制明天將正式上路，不過，有業者不滿揚言抵制，認為行政院新制讓大家齊頭化，將擾亂幼教市場機制。對此，行政院長賴清德今天表示，業者有選擇權，「我們尊重多元選擇」，保母、私立托嬰中心或私立幼兒機構當然可以不必加入這個制度。

賴揆說，他們有他們的權利，如果沒有加入，政府會給予家長一個月2500元（育兒津貼），如果送到有加入制度的保母、私立幼托中心或私立幼兒園，在這邊的孩子可以得到政府比較高的補助。要不要加入，我們尊重私人的選擇，而到底孩子要不要留在家裡或送到哪個單位，「我們也尊重家長的選擇」。

賴清德26日召開記者會宣布，家長若把孩子送到與政府簽約的準公共化保母或私托照顧，一般家庭每月補助零到兩歲幼兒每人定額6000元，這是全國一口價，統一補助給家長，今年8月起在全國各縣市實施。

賴揆上午出席在花博流行館舉行的「循環再生-回收基金20年特展」開幕典禮，他受訪時針對托育政策新制將正式上路的爭議表示，這套制度是明天8月1日正式上路，其實有區分，衛福部是照顧0-2歲的托嬰政策，教育部是2-5歲的幼兒政策。0-2歲明天全台22縣市同步實施，教育部負責的2-5歲幼兒政策是明年8月1日新制正式上路。這過程當中，會給2個月的緩衝期。

他說，這2個月緩衝期內讓地方政府可與地方團體或私立幼保機構再去說明，然後也可向家長清楚做一些問題回答，如果這2個月內有簽約的話，都根據新的制度來走，如果沒有的話，舊制就持續推動，對民眾的權益並沒有造成影響。

賴揆強調，這是多元選擇，若家長把孩子留在家裡，或送到沒有參加制度的私立幼兒園或保母，會給予不同的補助金額，好比2500元，如果送到公立托嬰中心，一個月是3000元，若送去公立幼兒園，則是免學費，若送去私立的準公共化保母或托嬰中心，一個月為6000元，若是送到準公共化的私立幼兒園，家長每月學費不超過4500元，都有按照制度，設計的非常非常清楚。當然，中低收入戶、低收入戶還有第三胎都有額外給予補助。衛福部、跟教育部都會出Q&A，也會成立專線來提供縣市政府協助，也讓縣市政府可以更方便、更正確跟各縣市民眾取得一些共識，讓他們了解中央政府的整個政策。