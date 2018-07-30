從沒說起訴是政績 賴清德：馬英九須誠實面對三中案

行政院長賴清德今晚提及，國民黨貪汙腐敗，國庫通黨庫，再變成私人財產，用五鬼搬運已令人髮指，現在升級變成天龍八步，馬英九必須要誠實去面對。（資料照，記者許倬勛攝）

2018-07-30 22:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席馬英九賤賣三中黨產，被台北地檢署依違反「證券交易法」特別背信等罪起訴，行政院長賴清德在今晚播出的電視節目專訪強調，馬英九必須誠實去面對，在三中案所做的一切事情，「我自己沒有說過」把北檢起訴馬當作行政團隊的政績。

賴揆指出，馬英九當選國民黨黨主席的時候，信誓旦旦要解決國民黨的黨產，要讓黨產歸零，可是我們知道馬沒有做，所有的程序、進度都是零，最近更被北檢起訴，馬在三中案販售上有涉及不法，起訴書更提到國民黨的手法是「天龍八步」。

賴揆提及，第一政黨輪替是因為國民黨貪汙腐敗，國庫通黨庫，把國家資源變成黨產，然後再變成私人財產，用五鬼搬運已令人髮指，現在升級變成天龍八步，「我覺得這個馬英九，必須要誠實去面對在三中案販售過程中，他所做的一切事情」。

對於國民黨指控把起訴馬當成政績，賴揆反駁表示，我把黨產條例當做政績的時候，國民黨就刻意講說我把起訴馬英九，就是地檢署起訴馬英九，當做是行政院團隊的政績，國民黨刻意又帶風向，去用錯誤的訊息，「我當然沒有這樣說！」

賴揆現身說法，「我那天在講說，這個國民黨沒有做，民進黨做到了，就是通過黨產條例」，雖然經過國民黨 300多次阻擋，現在共凍結國民黨的資產677億元，這個就是成果。