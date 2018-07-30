經長訪頭份強調絕不限電 徐定禎籲活化閒置工業地救苗栗

2018-07-30 23:38

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕經濟部部長沈榮津今在頭份市長徐定禎的陪同下，參訪苗栗縣頭份工業區，除了了解地方產業問題，也再次重申政府保證穩定供電，強調台電所有機組皆已就緒，也有完整配套因應各種突發狀況，絕無限電危機。地主徐定禎則建議經濟部活化縣內閒置工業地，協助廠商進駐投資，吸納更多人才。

沈榮津參訪頭份工業區時表示，經濟部著重能源轉型、產業升級和促進投資，其中又以穩定供電為企業最重視問題，目前電力到年底備轉能量6％，明年到2025備轉10％、備載15％，沈榮津再三強調，政府對任何突發狀況皆有配套，決不會發生限電問題。

徐定禎則藉機向沈榮津當面建言，稱苗栗縣閒置工業地達60公頃，相對其他縣市工業區逐漸飽和的狀況下擁有更大招商空間，應由經濟部工業局與苗栗縣政府搭配，將土地盤點、整理，再做區域集合式汙水處理廠、事業廢棄物掩埋場，改善過去舊有工業區缺點，負擔多數中小型企業無法承擔的外部成本，形成產業進駐的吸引力。

後續兩人也與立法委員陳超明、徐志榮一起跟頭份、竹南、銅鑼及中興工業區廠商代表座談，談及企業經營與法令等相關議題，沈榮津強調會協助活化苗栗產業發展。徐定禎也建議部會能協助釋放苗栗火車站周邊公營企業的土地，讓本身發展條件就疲弱的苗栗市能有更多發展條件，協助解決都心再活化的困境。