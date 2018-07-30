「Team KP」夯爆 蔡正元：陳水扁之後最大選戰創新

「team KP」募資文宣品T-shirt，蔡正元稱，KP的選戰模式，是自1994年陳水扁之後，台灣選戰最大創新。（柯文哲競選辦公室提供）

2018-07-30 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前以「Team KP」做群眾募資，原本目標1310萬，結果募資網站才開放短短9小時就超標，最終募款金額高達3749萬，連國民黨前政策會執行長蔡正元都稱，KP的選戰模式，是自1994年陳水扁之後，台灣選戰最大的創新。

據報導，柯文哲募資網站透過「Keep it real, keep it possible」口號與設計，發展一系列包含T-shirt、托特包、貼紙、徽章，以及柯語錄貼紙等「Team KP」文宣品，期盼支持者能夠透過「自己的政治自己參與，自己的文宣自己印」」的精神，以此募資所需的競選經費，結果幕資遠超預期，最終募款金額竟高達3749萬。

國民黨前政策會執行長蔡正元對此表示，柯文哲很聰明，稱柯當初靠著反中、反商、反馬的社會氛圍起家，上任後除了反趙藤雄外，不反商、不反馬，也不反中高舉「兩岸一家親」，同時也牢牢掌握台北市的特性，沒有任何廣告招牌，打出新格局。

蔡正元稱，柯文哲團隊把KP變成政治上的第一商業品牌，痛擊國民兩黨候選人，「硬把比他老的丁守中，以及比他年輕的姚文智，全部打成老叩叩」，蔡正元同時認為「丁守中跟周玉蔻攪和」、「姚文智找陳菊嘶吼演講」都是一大敗筆。

儘管蔡正元暗批柯文哲「也玩起新的政策買票模式」，但他也忍不住讚：「KP的選戰模式，是自1994年陳水扁之後，台灣島最大的選戰創新模式。」