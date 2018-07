「Team KP」夯爆 蔡正元：陳水扁之後最大選戰創新

「team KP」募資文宣品T-shirt,蔡正元稱,KP的選戰模式,是自1994年陳水扁之後,台灣選戰最大創新。(柯文哲競選辦公室提供)

2018-07-30 12:51

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長柯文哲日前以「Team KP」做群眾募資,原本目標1310萬,結果募資網站才開放短短9小時就超標,最終募款金額高達3749萬,連國民黨前政策會執行長蔡正元都稱,KP的選戰模式,是自1994年陳水扁之後,台灣選戰最大的創新。

據報導,柯文哲募資網站透過「Keep it real, keep it possible」口號與設計,發展一系列包含T-shirt、托特包、貼紙、徽章,以及柯語錄貼紙等「Team KP」文宣品,期盼支持者能夠透過「自己的政治自己參與,自己的文宣自己印」」的精神,以此募資所需的競選經費,結果幕資遠超預期,最終募款金額竟高達3749萬。

國民黨前政策會執行長蔡正元對此表示,柯文哲很聰明,稱柯當初靠著反中、反商、反馬的社會氛圍起家,上任後除了反趙藤雄外,不反商、不反馬,也不反中高舉「兩岸一家親」,同時也牢牢掌握台北市的特性,沒有任何廣告招牌,打出新格局。

蔡正元稱,柯文哲團隊把KP變成政治上的第一商業品牌,痛擊國民兩黨候選人,「硬把比他老的丁守中,以及比他年輕的姚文智,全部打成老叩叩」,蔡正元同時認為「丁守中跟周玉蔻攪和」、「姚文智找陳菊嘶吼演講」都是一大敗筆。

儘管蔡正元暗批柯文哲「也玩起新的政策買票模式」,但他也忍不住讚:「KP的選戰模式,是自1994年陳水扁之後,台灣島最大的選戰創新模式。」