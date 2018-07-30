藍營雙北聯合政見登場 蘇貞昌：選舉造勢市民不關心

對於國民黨雙北參選人合體針對交通政見討論，蘇貞昌說，過去藍營在前瞻計畫中阻擋、反對，現在又來爭取，可以看出來其實這是人民需要的。（記者邱書昱攝）

2018-07-30 11:53

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨雙北參選人今天舉行碰面暢談政見，並商討深澳電廠問題，民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午前往三鶯壘球場時，被媒體詢問是否備感壓力，他說，市民最希望知道的是未來的市長能做什麼、能不能做到，而不是對於選舉方面的造勢活動，市民比較不關心這個。

蘇貞昌強調，對於深澳電廠始終如一，就是要安全不能有污染，堅持這個門檻，也希望大家都很冷靜來看問題，很理性、很有責任的面對。

國民黨新北市長參選人侯友宜與台北市長參選人丁守中除了聚焦深澳電廠外，也討論交通議題，媒體問到，過去藍營在前瞻計畫中強力阻擋，現在卻又力推捷運交通。蘇貞昌說，過去阻擋、反對，現在又來爭取來要，可以看出來其實這是人民需要的。

他表示，地方建設不分黨派，應該團結齊心，而且要有能力把捷運趕快做好、做出來。

另外，民進黨的雙北合作時程遲遲未定，蘇貞昌仍強調，在7月24日時提出政見，講的就是1千萬人的舞台，這個就是大家合體，也是和桃園、宜蘭合體做出來，都要一起努力。