力挺「台灣第一勇」！蔡英文：不要讓會做事的人孤單

蔡英文（前左）授旗李進勇（前右）呼籲鄉親支持李進勇正直顧雲林。（記者林國賢攝）

2018-07-29 18:21

〔記者林國賢／雲林報導］民進黨「改革挺台灣」全國授旗誓師大會昨天下午抵達雲林縣，黨主席蔡英文表示，李進勇是「台灣第一勇」，鄉親要全力力挺，「不要讓做事的人孤單」，讓李進勇繼續「正直顧雲林」。

蔡英文表示：「看到這麼多鄉親來到現場，相挺李進勇，給蔡英文溫暖，我真的非常感動，也感謝大家在台灣改革跟轉型的最重要時刻，再一次站出來挺改革、挺台灣。」

蔡英文說，雲林鄉親的正義感，與對故鄉的熱情跟寄望，選擇正直的李進勇，雲林才可以接續前縣長蘇治芬成績，沒有走回去黑金，也沒有退步。

她強調，李進勇當縣長絕對沒讓大家失望，三年多來，在長照、綠能、農業與財政改革，都做出實實在在的成績，她要拜託雲林鄉親，11月24號，不要讓做事的人孤單，讓李進勇繼續「正直顧雲林」。

蔡英文指出，改革是很困難，被影響到的人，一定會很不願、很怨嘆，但是，台灣一定要改，「兩年多來我們已經完成年金、討黨產、減稅金、新能源等四項改革，每一項改革，都是為了我們下一代子孫，拜託大家，一起挺改革的政府、跟蔡英文的政府一起繼續打拚」。

蔡英文也為爭取縣長連任李進勇、黨提名縣議員、鄉鎮市長參選人授旗，立委蘇治芬、劉建國呼籲鄉親一定要全力支持民進黨，打贏五合一選戰，確保台灣向前行。

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