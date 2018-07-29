蘆洲體育會身障運動委員會 成立侯友宜後援會

2018-07-29 14:01

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天中午參加蘆洲體育會身障運動委員會主委交接暨成果發表，並欣賞身障兒童的太鼓表演，蘆洲體育會身障運動委員會也宣布成立侯友宜後援會，表示支持。

侯友宜表示，看到小朋友開心又賣力地打鼓，一旁的阿嬤也跟著舞動，非常感動，也承諾會和所有候選人一起給民眾安居樂業的生活。

侯友宜也強調，自己過去7年當副市長就是負責督導社會局，因此一直和弱勢站在一起，也盼和弱勢族群的家長、兒童用友誼連在一起，更謝謝體育會為他成立後援會。