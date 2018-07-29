柯文哲不願辯論 丁守中：那放個人形立牌

2018-07-29 11:00

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨天向市長柯文哲、民進黨台北市參選人姚文智下戰帖，拋出要三方辯論，姚文智很樂意辯論，但柯則給軟釘，認為政策都一樣要辯論甚麼，應比執行力。丁守中調侃，如果柯文哲缺席，那就放個人形立牌，他跟姚來辯論。

國民黨台北市長參選人丁守中於內湖出席「反空汙 反核食 守護健康 連署公投一起來」公投連署活動。丁守中說，他拋出要三方辯論，柯文哲一直在閃躲，這是民主政治必經過程，他是迴避不了。丁譏，如果柯真的有執行力，就不會距離他家100公尺的東門市場70年都沒有改建，「他沒有執行力，只有作秀的能力」，唯獨這樣才能顯現柯的政策都是抄襲，沒有長遠規劃，直說只要辯論就可以把他打回原形，到時候就沒有學姊、網軍幫腔。

而議員徐弘庭昨天在臉書發文自己隊友都是「天線寶寶」，疑似就在用裡面的角色「丁丁」嘲諷丁守中。丁守中受訪表示，他尊重年輕人的想法，記者追問是甚麼想法，「我不曉得耶，我沒意見」，當有記者追問丁是否覺得不開心，丁則拒答。

柯文哲昨晚到百大DJ電音派對跳舞，丁守中說，他如果跳舞會比柯文哲好，也承諾未來上任後會辦更多河畔藝文活動。而聽聞柯文哲八月還要辦電音趴，丁說，柯掌握資源雄厚，「學Crazy Friday阿」

丁守中結束訪問後，也到一旁的湖光市場掃街，立委柯志恩、市議員闕枚莎、議員參選人李明賢、游淑慧及葉元之也一同陪伴，中間甚至遇到有熱情支持者看到丁守中就痛哭流涕，連丁都驚訝地說，這是他第一次掃街遇到這種情形。