曾被林昶佐罵「甲賽」 柯P覺得還好：我忍受度滿高的

台北市長柯文哲（左）今天跟時代力量立委林昶佐（右）同框，後來被媒體問到曾被林砲轟「甲賽」，柯P說覺得還好，「我的忍受度滿高的」。（記者黃建豪攝）

2018-07-28 16:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕時代力量台北市中山大同區市議員參選人林亮君競選總部成立，台北市長柯文哲受邀到場。由於柯文哲4月時強拆陳抗團體的帳篷，遭到時代力量立委林昶佐砲轟，若這叫進步價值，真的是「甲賽啦，這根本是裝孝維」；柯文哲今天受訪時說，媽媽常跟他講，吃飯有時不小心咬到舌頭，所以，他倒覺得還好，「我的忍受度滿高的」。

林亮君今天競選總部成立茶會活動，在柯文哲到場前就已開始進行，包括時代力量黨主席黃國昌、時代力量台北市黨部主委林昶佐及多名時代力量台北、新北市議員參選人都到場。但黃國昌在柯文哲到場前就先行離開，兩人在今天未能有同台的機會。

柯文哲下午參加台北市民政局參與式預算感恩茶會時，被問到與林昶佐、黃國昌兩人的關係，柯P說，他很久沒看到黃國昌，印象中從選完到現在都沒看過，至於林昶佐是還好啦！

媒體追問林昶佐曾經罵過「甲賽」，是否要幫林講話緩頰？柯P說，媽媽常跟他講，吃飯有時不小心咬到舌頭，他倒覺得還好，「我的忍受度滿高的」。

有媒體提到林亮君競總所在之處，是前觀光傳播局長簡余晏擔任議員時的辦公室，是否要修復拉攏簡余晏？柯文哲滿臉疑惑地說，他跟簡余晏鬧翻，也沒有跟房子鬧翻，這有什麼關係？

柯P說，常是別人找他去，他就去，跟房子有什麼關係。

主責籌辦台北燈節的觀傳局，時任局長的簡余晏在燈節舉辦前夕離職，被柯文哲痛斥是「棄職潛逃」，兩人為此鬧翻。

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