全民調談不攏！竹山鎮長人選 綠營撕破臉

民進黨南投縣黨部執委、縣議員張志銘（右四）等人，出面要求縣黨部以全民調產生竹山鎮長人選。（記者劉濱銓攝）

2018-07-27 17:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕撕破臉！民進黨南投縣黨部竹山鎮長提名風波不斷，雖黨部已提名現任鎮長黃丹怡，但黨內仍有不同意見，今黨部執委出面要求黨部主委蘇昱誠，立即執行縣代表大會與執委會的決議，以全民調方式鎮長人選，不應拖延擺爛，否則鎮長選舉造成黨內分裂，將嚴重衝擊縣長選情，黨部主委能承擔嗎？

對此，蘇昱誠回應，黨中央的提名規則就是現任者優先，他執行黨務就需依規行事，對於黨內同志有不同意見，他也持續協調溝通，無奈於本週的協調會上依舊破局，他強調，並不反對以全民調決定人選，但前提是現任者黃丹怡，必須願意和有意角逐的縣議員張志銘共同做民調，否則說再多都是枉然，但黨部不會放棄任何的協商機會，若最終仍告破局，他也只能遺憾、無奈地接受了。

黨部執委林翠蘭表示，黨部完全漠視、隱匿執委會的決議，執委們才會被迫出面對外說明，以正視聽，由於縣代表大會早就決定全民調，加上當時黃丹怡也未完成提名登記程序，執委會才會決議執行全民調，豈料，本月初黨部竟讓黃丹怡補辦登記程序，甚至逕自跳過執委會的審核程序，迫使執委現在只能自力救濟，並函請黨中央處置。

民進黨縣議會黨團總召、黨部執委陳翰立表示，黨部整合不力，對於全民調完全隱匿無作為，尤其年底縣長選舉是重要一役，若竹山最後分裂，衝擊縣長選情，主委能承擔責任嗎？

縣議員張志銘說，盼藉民調讓竹山人決定人選，若連現任者都不敢與他做民調，遑論要打贏國民黨、競選連任？