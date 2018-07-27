基於維護台灣安全必要 賴揆：明年國防預算增183億

行政院長賴清德昨接受本報專訪時指出，他已核定明年度國防預算3460億元，較今年度預算3277億元增加183億元。（記者羅沛德攝）

2018-07-27 07:05

記者李欣芳、陳鈺馥、呂伊萱、黃維助／專訪

面對中國積極進行軍事擴張，並且不斷打壓台灣國際空間，行政院長賴清德昨接受本報專訪時指出，他已核定明年度國防預算3460億元，較今年度預算3277億元增加183億元，增幅為5.6％，佔整體GDP的2.16％，明年度國防預算之所以要大幅增加，是基於維護台灣安全的必要，蔡總統也支持明年國防預算大幅增加。

增幅達5.6％ 佔GDP2.16％

行政院正籌編明年度中央政府總預案，賴揆說，他日前主持預算會議，已商定明年度總預算案，歲出規模約2兆元左右。

行政院主計總處原本初步匡列給國防部的預算僅較今年度預算成長2.17％，國防部積極爭取更多預算，最後獲賴揆與蔡總統力挺。

近5年來，國防預算佔GDP的比例均未達2％，美方也多次表達台灣國防預算的編列額度不足以因應兩岸軍力失衡，對此，賴揆表示，明年度國防預算相較今年增加5.6％，佔整體GDP的2.16％，其中國防部的軍事投資、人事費用與作業維持費用三項經費都有增加，這是基於維護台灣安全的必要，對於國防預算，應該要給予支持。

自助、人助 展現護台決心

賴揆認為，國防自主工業也是展現決心的一環，台灣也要提高研發能量，我們有責任保護台灣安全，自助、人助，先保護自己的安全，「我們要展現保護台灣的決心，才有辦法得到國際社會的支持。」

他說，對於明年度國防預算，在專業上經過審慎討論後，「應該給的預算，我們都大力支持。」今年度國防預算為3277億元，明年將增為3460億元，增加183億元。

至於蔡總統對國防預算編列的看法，賴揆說，他在主持總預算案的會議前，已向蔡總統報告過，總統也支持明年國防預算大幅增加。

此外，賴揆昨主持科技會報，拍板明年度科技預算為1163億元，比今年成長5.12％。