綠委赴歐洲考察 趁空檔找留學軍官談年改

2018-07-26 17:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委王定宇日前和多位外交國防委員會立委前往歐洲訪問考察，進行國會外交工作。王定宇25日也趁著公務訪問行程空檔時間，邀請受派英國留學的年輕軍官座談，就他們關心的議題，廣泛交換意見。立委王定宇並向他們說明這個會期在立法院三讀通過的軍人年金改革修法過程和重點。

王定宇表示，這次參與的是一群優秀的年輕台灣軍人，在台灣的兵科專長有軍醫、砲兵、中科院軍事科技、步兵等等，目前在英國就讀的都是倫敦政經學院，除了原有的服務年限，海外留學一年，還要以1:2的比例增加二年役期，希望這些新世代的軍人學成歸國之後，在軍中貢獻所學，更強化國軍保衛台灣的實力。

王定宇在會中也向他們說明最新的軍人年金改革的修法折衝過程以及新制內容，無論是退休俸的起支點55%+2%，或是樓地板38990元，甚至所得替代率天花板（軍官90%，士官95%）等等，都比去年通過的公教年金版本相比，要優渥很多。

此外，對於已支領退休對俸有舊制年資受影響者，王定宇也表示，他們的18%優存利息或月補償金減少部分，也以10年每年平均緩降方式處理，希望將軍人年金改革對他們的衝擊降到最低。

王定宇說，新的年改對於86年以後才任官的現役軍人，新版軍人年金退休俸較舊制足足多了15%。主要就是為了穩定現役軍人的軍心並增加部隊募兵誘因。