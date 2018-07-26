才說能以「台灣隊」參賽... 同志運動會矮化我為「台北」

台灣同志運動發展協會23日於立法院舉辦「2018巴黎同志運動會-台灣隊出發」記者會。代表隊榮譽團長祁家威（左一）揮舞國旗，為選手加油。（資料照）

2018-07-26 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕國際同志運動會（Gay Games）將在今年8月於巴黎盛大舉行，先前主辦單位同意我國以「台灣代表隊」名義出賽，台灣同志運動發展協會召開記者會盛大宣傳誓師，不料官網最新顯示我國代表隊的名稱為「台北」，疑遭矮化。

綜合媒體報導，今年8月將於巴黎舉行第10屆同志運動會，台灣同志運動發展協會23日在立法院舉辦記者會，正式誓師「台灣隊」前進巴黎參賽，榮譽團長祁家威、「2020東京奧運台灣正名公投」提案領銜人紀政、時力立委黃國昌與監委張武修等人都出席，祁家威在記者會上表示，這次主辦單位尊重我方意願，讓隊伍有機會用「台灣代表隊」的名義出賽。

不料語音未落，在「國際同志運動會」官網上，我國代表隊竟被標註為「台北」（Taipei），而非「台灣」（Taiwan）或是「中華民國」（R.O.C.），台灣同志運動發展協會理事長楊智群坦承，在記者會後，「受到前所未有的壓力」。

據《Gay Star News》報導，主辦單位正面臨中國壓力，中方力阻「台灣隊」與我國國旗出現在會場上，法國政府也聯繫主辦單位，表達對我國國旗在賽場上飄揚的關切，楊智群告訴《法新社》：「顯然是中國從中給予壓力，否則法國政府不會如此介入。」

據《鏡週刊》的報導，「國際同志運動會」已多次修改我隊伍名稱。先是Taiwan（Chinese Taipei），隨後又變為Chinese Taipei，而最新的版本則剩下Taipei，不過楊智群強調，無論遇到什麼狀況，以選手權益及安全為考量，都會參賽到底，不會退賽。