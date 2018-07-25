民進黨曾邀參選台中、嘉義 侯友宜證實

2018-07-25 23:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天接受TVBS電視節目《少康戰情室》專訪，證實民進黨高層曾經找他參與台中及嘉義縣市選舉，但當時他擔任警察大學校長，必須嚴守行政中立，另一方面希望改造警大，因此婉拒對方的好意，但對於民進黨的提拔，他仍心存感恩。

侯友宜回憶說，民國97年，他從警政署長調職當警大校長，98年醞釀選舉，民進黨高層三番兩次找他，希望他回到嘉義選舉，因為當時做出來的民調贏對手20％以上，也有人希望他去台中參選。

侯友宜說，他回警大後到學校走一遭，看到以前的科技實驗室，還是當年那張椅子、那些器材，宿舍6個人擠一間，只是多了電風扇，廁所仍是舊式的「一條龍」，他看了很難過，警大多年來都沒有新建設，當時內心衝擊很大，「那是把我養大的媽媽（指警大），我能夠當署長，是她把我養大的」，以後還要養很多學弟、學妹，他深覺自己應該留在警大好好做事，當時一心一意只有一件事情，就是改造警大，改善設備、環境及制度，他才能夠離開。

當年對於投入選舉，侯友宜認為，警察維持行政中立，是他不變的職志，他當警政署長時，以同樣的標準要求同仁，擔任警大校長時，也以同樣態度教導學生，「辦案不可以有藍綠、不可以有顏色，嚴格執法，善待善良老百姓」，雖然民進黨提出很多方向，但他告訴自己，曾經講過的話要做到。

對於民進黨的提拔，侯友宜表達感謝之意，「謝謝當年他們想要找我去選舉，起碼那個動機是希望打贏選戰」，只是當時他的人生目標是改造警大，擔任校長2年5個月以來，成功爭取23億元預算，興建刑事科技大樓、改變制度，現在的警大跟過去完全是不一樣的面貌，令人欣慰。