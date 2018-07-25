台灣被拔東亞青運主辦權 連署東京奧運正名爆增

2018-07-25 19:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天接受本報採訪時透露，這次中國的蠻橫打壓，反而讓東京奧運正名公投的連署爆量，希望8月就能達到35萬份公投連署。未來東京奧運正名工作小組的共同發起社團也會拜會各國在台大使館、辦事處，請他們在國際奧會中為台灣仗義執言，重新讓台中市舉辦東亞青年運動會。

奧運正名公投由「飛躍羚羊」紀政領銜，10多個民間社團共同發起，在第一階段的提案中，蒐集了4488份提案書，於今年4月達成第一階段，目前正在進行第二階段連署，昨天網站上寫著「倒數21天」。蔡明憲說，儘管公投連署成案門檻約為28萬份，但是為了保險起見，希望能夠蒐集到30至35萬份連署。

蔡明憲指出，最近會串聯各縣市民意代表，最近已經有越來越多民代加入，部分民進黨與時代力量的民代服務處、各縣市長老教會都有連署站，民眾可以到這些地方填寫實體連署書，或者搜尋「2020東京奧運正名運動後援會」目前連署書已經達到10多萬份。

此外，蔡明憲說，在外交部份，東京奧運正名工作小組會在這1、2週拜訪各國駐台單位，請他們協助台灣在國際奧會替台灣發聲，讓台中能夠繼續舉辦東亞青運。

蔡明憲說，從這次事件就可以看出，對中國善意不會得到正面回應，小英政府應該要硬起來，更積極的協助正名小組進行連署。過去民眾不了解正名公投連署在幹嘛，這次被中國一打壓，連署反而增加更快，大家都很憤怒，他今天就接到很多人的詢問電話，希望能夠加入連署，連署網站。