阻東奧正名公投是幌子？ 他指中國欲捧柯P成交流窗口

溫朗東臉書原文。（擷取自溫朗東臉書）

2018-07-25 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府主辦2019東亞青運在中國施壓下被迫取消，引發輿論譁然，時事評論人溫朗東在臉書PO文表示，這代表中國已正式拍板，要把中國國民黨邊緣化，「將未來台海交流的窗口，交到柯文哲身上」。

溫朗東指出，去年全台最熱門的關鍵字，就是「世大運」三個字，由於大型體育賽事素來與民族主義相輔相成，帶動形成龐大的政治能量，而世大運從不被看到到開低走高，幕前幕後的功勞，最大的收益者便是台北市長柯文哲。

溫朗東進一步表示，柯文哲在世大運致詞中雖多次提到台灣，但北市府官方英文字幕中卻僅出現一次Taiwan，而世大運更將進場的台灣旗沒收，如此壓抑噤聲的做法，與2009年高雄世運時，台灣旗與各式本土運動旗幟百花齊放的景象形成鮮明對比。

溫朗東指出，國民黨素來以「較會妥善處理兩岸關係」自居，沒想到連戰、連勝文、蔣孝嚴、林炳坤及新黨黨主席郁慕明組了個大團訪中，東亞青運卻立刻被取消，「這不正是重重的給國民黨打臉嗎？」

溫朗東接著表示，2019年東亞青運後，馬上就是2020年初的總統立委大選，而這場大型體育賽事若無法在台中舉辦，「那近年來台灣最盛大最成功的體育賽事是甚麼？這賽事最大功勞者又是誰？最大獲利者又是誰？」

他強調，東奧正名連署活動只是取消青運的幌子，中國這次舉動背後真正的意義，是在國民黨持續低迷時，為中國方面信任的台灣接班人除去潛在的威脅。