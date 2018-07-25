東亞青運主辦權被取消 吳敦義：問題在兩岸...

2018-07-25 14:24

〔記者施曉光／台北報導〕針對明年東亞青運主辦權被取消一事，國民黨主席吳敦義今天下午受訪時表示，癥結就在兩岸問題，因為蔡政府執政兩年多來的「應對」不理想，加上民間推動二０二０東京奧運台灣正名公投，才會造成這個結果，他希望國民黨台中市長參選人盧秀燕、台中市以及全國民眾多多敦促國內相關單位，盡力申復，希望能再失而復得。

對於媒體詢問國民黨新竹市立委林為洲可能執意參選縣長，吳敦義對媒體說，「你問我沒有用」，「林先生的事，我沒接觸」﹔媒體追問地方黨部是否會有黨紀處分，他則說，「你如果聽說地方黨部有什麼計畫，去問地方黨部」，並連續說了兩遍，「我中央沒有聽說」。

吳敦義表示，東亞奧林匹克委員會昨日投票表決決議取消二０一九年在台中市舉行的東亞青運，讓他非常震驚，因為那是前台中市長胡志強任內爭取到的機會，癥結恐怕就在於兩岸問題。

吳敦義說，蔡政府兩年多來的「應對」不理想，國內許多民調也顯示，蔡政府有三件事情令民眾失望，其中就包括兩岸政策，有近六成民眾認為蔡政府的兩岸政策遠不如國民黨政府，執政能力也有六、七十趴的人肯定國民黨，而且極大多數的人民也否定蔡政府發展經濟的能力。

他還說，這次台中市東亞青運主辦權被取消，恐怕也與二０二０東京奧運台灣正名公投有關，世界奧林匹克委員會早在五月間就已否決台灣要把中華奧會更名，後來民進黨立委鄭寶清六月初向行政院質詢有關更名問題時，行政院在六月中旬也正式回答更名不恰當，但仍無法阻止民間的更名公投案推動。