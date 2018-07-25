中國施壓美航空公司改名 美國務院：繼續反對

美國務院發言人諾爾特今天表示，美國反對一個政府要求私人企業該如何標示。（記者曹郁芬攝）

2018-07-25 05:58

〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕針對《路透社》報導美國航空公司將屈服於中國壓力在網站上更改台灣的定位，美國國務院發言人諾爾特今天表示，她還沒有看到最新的發展，媒體應詢問各別的航空公司，但美國反對一個政府要求私人企業該如何標示。

諾爾特今天在國務院例行記者會上被問到美國企業決定屈從中國政府要求時回答：「他們說他們會改嗎？我還沒有看到這個發展。」

不過國務院東亞局發言人在答覆記者的電郵中立場要強硬許多。這位發言人表示，中國政府非常清楚美國的立場，「我們曾不斷地向中國政府傳達，美國強烈反對中國企圖迫使私人企業針對有政治性質的事，在公開內容上使用特定語言。」美國航空公司不應該被強迫遵行這個命令，「我們的觀點沒有改變」。

國務院官員說，「我們反對北京指示美國及其它非中國公司，包括航公司在內，應如何組織網站以方便客戶使用。」

中國公司可以自由地在美經營其網站而不受政治干擾。美國已經跟其它政府談過中國要求航空公司更改網站及促銷品的事情，他們敦促這些政府向中國政府表達關切，就像美國所做的一樣。美國也會在解決這議題時繼續就此與他們互動，但外國航空公司要如何回應中國的要求是他們的決定。

中國打壓東亞青運在台主辦 美支持台灣參與國際組織

針對中國施壓取消台中主辦2019年東亞青運，這位發言人另在電郵中表示，美國支持台灣在不需要國家身分的國際組織取得會員資格，在需要國家身分才能成為會員的國際組織，美國支持台灣有意義的參與。這包括國際民航組織、國際刑警組織、世界衛生組織，以及台灣參與的60多個國際組織。

美國支持台灣繼續擴大對國際已做出的顯著貢獻。美國對兩岸有深遠的利益，相信促成兩岸和平、穩定與發展的對話應該恢復。美國敦促所有相關各方進行有成果的對話，並避免緊張情勢升高或不利穩定的行動。