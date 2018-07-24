中國施壓取消我東亞青運主辦權 日本這樣做力挺台灣！

日方在理事會投下棄權票，表達力挺台灣的心意。圖為日本之前為感謝台灣對三一一大震災援助，以台灣與日本國旗拼成的旗幟表達對台灣人的謝意。（資料照）

2018-07-24 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕原定明年8月在台中市舉辦的2019年首屆東亞青年運動會（東亞運動會轉型），今天（24日）傳出，中國以台灣民間推動「東京奧運正名活動」，認為違反國際奧會規定，在上午舉行的臨時理事會發動舉手表決，在中國的施壓下，最終以7票贊成取消台中市主辦權。日本則以「事關重大應延後再議」投下棄權票，藉此力挺台灣。

據《蘋果日報》報導，中國籍的東亞奧林匹克委員會（EAOC）主席劉鵬，在上午舉行的臨時理事會發動舉手表決，決定是否要「取消」台中市舉辦東亞青年運動會的主辦權。會中包含中國、香港、澳門、蒙古、北韓、南韓及主席劉鵬皆投下贊成票，台灣代表當然是投下反對票堅持續辦，而與我國友好的日本則力挺台灣，認為「事關重大應延後再議」，因此投下棄權票。

最終票數以7票贊成取消、一票反對與一票棄權，通過取消台中市的主辦權。有消息人士指出，中國原要求蒙古接辦首屆東亞青年運動會，而其他理事國雖懼怕中國的施壓，但也不願背上和中國聯手搶走台灣主辦權的黑鍋，因此最後決議「取消」賽事而非改由其他國家舉辦。

消息人士直言，日方之所以投下棄權票，很明顯是在國際外交上透露支持台灣的意味。該消息人士更痛批，中國以政治因素貿然要求停辦賽事，完全就是無理取鬧。針對舉辦權被拔掉，台中市政府也發聲明表示，嚴正呼籲EAOC，莫因政治力介入而犧牲運動選手的權益；未來他們也將向國際表達抗議，不能讓選手及全體市民的努力白白浪費。