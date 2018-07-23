傅崐萁表態全面支持陳學聖 鄭文燦：他該支持

2018-07-23 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁先前傳出有意參選桃園市長，不過他今日表態「全力支持陳學聖」，對此，桃園市長鄭文燦表示，在政治倫理上來說，傅崐萁支持國民黨是應該。

根據《聯合報》報導，鄭文燦表示，傅崐萁的妻子徐榛蔚獲得國民黨提名，競選花蓮縣的縣長，傅崐萁也因為有官司問題而保留無黨籍的身分，因此以政治的倫理來看，「傅崐萁支持國民黨是應該的」。

傅崐萁稍早召開記者會表示，雖然妻子徐榛蔚是桃園女兒，但桃園市長選舉對台灣整體發展非常重要，會用他所有力量支持在野力量，強調「不懼戰，但成功不必要我」。