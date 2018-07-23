小英訪台東連狗都管制？ 府：全程未交管

2018-07-23 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文22日下午前往台東卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落進行參訪，但會場外突然出現一隻驅趕不走的大黃狗，讓現場維安人員十分緊張，據傳有部落人看到後笑說「只是一隻狗而已，難道怕總統被狗咬嗎」？不過維安人員強調，有動物出現在總統出席會場附近，甚至有鴿子降落，這都是不被允許的。總統府方面則表示，並未特別對狗進行管制，只是現場安全人員會協助維持動線順暢，沒有所謂管制小動物出入的情形。

《聯合報》報導，總統蔡英文22日下午預定要到卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落參訪，但在參訪開始前，在會場外突然冒出一隻大黃狗，維安人員雖然試圖驅趕，但大黃狗仍不斷在附近遊蕩，讓維安人員十分敏感。

有部落族人看到這一幕，直呼會不會太誇張，其中一名林姓族人更說，「就只是一隻大黃狗而已，有必要這麼緊張嗎？」質疑連狗都成為警戒的對象。不過有維安人員表示，總統出席會場附近，一切維安標準都必須做到滴水不漏，即使有鴿子降落也都必須驅趕，盼外界不用放大去解讀。

總統府方面稍晚則對此表示，本次台東行程，全程並未實施交管，對於有媒體報導稱「連狗都管制」，並不正確。據發言人黃重諺表示，經向特勤單位查證，現場安全人員只是在包括記者團在內車輛進入狹窄巷弄時，會協助維持動線順暢，以確保人車進出安全，並沒有所謂管制小動物出入的情形。