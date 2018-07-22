新竹300博覽會 桃園市長鄭文燦PK竹市長林智堅

新竹市長林智堅（中）與桃園市長鄭文燦（右二）共同推銷美食大ＰＫ！（記者蔡彰盛攝）

2018-07-22 20:57

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹300博覽會熱鬧滾滾，桃園市長鄭文燦下午現身博覽會旁的新竹味市集，與新竹市長林智堅共同化身一日店長，以大溪大房豆干、新竹海瑞貢丸手作料理，現場買氣、人氣強強滾。兩名五星首長共同參訪博覽會，除針對大車站計畫進行交流，也大玩腦波測試機，鄭文燦肯定博覽會豐富，「將再帶領桃市府團隊再來參訪！」

鄭文燦也體驗自造城市展區「腦波測試機」，測試後專注力數值「爆表」，引起現場觀眾拍手叫好。互動參觀過程樂趣不斷，鄭文燦大讚新竹300博覽會「創意無限」！

林智堅表示，新竹300博覽會是市府團隊為推動歷史文化教育努力的成果，邀請全國民眾29日前都可到新竹300博覽會與新竹味市集參觀。

鄭文燦表示，新竹有自己的歷史與文化，在林智堅帶領下，展現巨大的活力，更把城市改造成兒童樂園，一旁的天燈館即將改造為兒童探索館，將新竹美好的一面表達出來，年輕家庭都愛上新竹，非常值得其他城市學習。這次桃竹苗地區用美食作為串聯平台，更吸引周邊縣市民眾來到新竹。

參訪博覽會時，林智堅以新竹火車站模型向鄭文燦解說指出，新竹火車站在1913年興建，歷史較東京車站更悠久，但過去周邊設備與建築不相襯，掩蓋車站的美，他上任後積極向中央爭取經費，以3年時間大改造火車站與周邊，啟動新竹車站改造三部曲，首部曲成功改善新竹轉運站、前後站地下道、二部曲啟用行人徒步區、透光風雨走廊，將新竹市打造為步行城市。

林智堅表示，因應車站平日逾4萬、假日逾6萬人的營運量，改造第三部曲將啟動新竹大車站計畫，預計建設跨站平台，企圖大尺度翻修舊城區周邊步行環境與景觀，新竹車站未來不僅是交通、轉乘的核心節點，更是新竹市門面，並提供更多公共空間給市民使用，未來市府團隊將持續推進美學計畫，讓城市更美好。