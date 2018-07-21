桃園舉辦智慧移動論壇 陳建仁：發展無人載具、能源轉型

2018-07-21 16:35

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市府今天上午與前瞻社共同舉辦「2018前瞻智慧移動與生活—提升台灣競爭力」論壇，邀請產官學界出席，副總統陳建仁強調，綠能交通與無人載具的發展是未來台灣運輸與交通產業的發展重點，能源轉型勢在必行，希望我國能成為全球代表性的低碳國家。

面對全球環境變遷、空氣污染威脅國人健康，陳建仁強調台灣需要更前瞻的做法，綠能科技產業攸關產業升級，對改善環境污染也很重要，行政院去年宣布2030年、2035年新購的公務車、公車，2040年市售的汽機車將全面電動化。

陳建仁說，目前台灣已有汽車製造與自動化基礎，在政策推動下，電動車將有前所未有良好的發展環境，去年迄今，不到一年半的時間，全台電動機車銷售量逾13萬台，而桃園獲向來是台灣汽機車產業重鎮，相關零件產業也相當興盛，每年產值可達2千4百億，未來中央和地方合作下，電動車產業將可進一步帶動產業繁榮。

陳建仁表示，政府相當重視自駕車發展，目前已經啟動營造自駕車發展環境，行政院在今年5月公布「無人載具科技創新實驗條例」草案已送立法院，交通部也研擬「自駕車申請道路測試作業要點」，希望各縣市都能規劃無人載具的示範場地，共同推動無人載具的發展。