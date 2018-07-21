尷尬！馬英九高雄輔選 支持者頻喊「凍蒜」

2018-07-21 14:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九今南下高雄輔選，參選人與支持者呼口號時卻高喊馬英九「凍蒜」﹗一旁資深立委黃昭順立刻帶頭修正為馬英九「加油」，稍稍化解窘況，針對支持者建議投入2020總統，馬英九則表示謝謝關心。

馬英九今幾乎一整天都在高雄，上午先參加完一場公祭後，接續馬不停蹄進行黨籍高市議員輔選行程。

頭一站先到左營果貿市場，陪同市議員參選人李雅芬拜訪鄉親，立委黃昭順與陳宜民，市議員參選人陳麗珍、陳玫娟、孫建萍、李眉蓁、蔡武宏也到場拉抬聲勢。

馬英九在市場裡充分展現人氣，不少婆婆媽媽爭相握手、拍照，還有攤商搶送鳳梨、粽子等物，馬英九充分感受到南部熱情，但也要求幕僚立刻付錢，不能讓攤商送東西。

一行人在市場裡數度呼喊口號助勢，點到馬英九名字時卻順勢高喊「凍蒜」﹗立委黃昭順隨即帶頭調整為「加油」，避免馬英九尷尬。

馬英九隨後走訪高市議員黃紹庭服務處，並參與他安排的「高軟展望、經濟開創」座談會，與高軟業者一起午餐，交換對經濟發展的意見。

下午參觀「思想粒子的空間」展覽，再到左營出席新住民暨婦女團體座談﹔後拜會高市議員參選人邱于軒服務處（林園大寮區），並陪邱于軒拜訪大寮萬丹市場與成功市場。

傍晚預計將前陪同高市議員陳粹鑾（鳳山區）走訪鳳西市場，陪高市議員李雅靜至自強夜市品嚐在地小吃與掃街。

對於民眾反應熱絡，馬英九解讀大家應該是希望他們（國民黨）多做一些事。