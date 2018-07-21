合作Joeman惹罵聲？ 柯P：沒辦法讓全部人都是朋友

2018-07-21 11:40

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲團隊精於網路行銷，近日又與網紅Joeman合作，合拍《Joe是要對決》的品嘗店當影片，卻因Joeman疑似名聲好壞參半，使得柯文哲臉書、Instagram等社群平台湧入許多網友抱怨，斥責柯團隊應該慎選合作對象。

柯文哲上午表示，每一個人活在這個世界上，沒有辦法讓全部人都是朋友，有時候還是會有不喜歡的人，表示他還是會有一些敵人。媒體追問，與Joeman合作後，會不會擔心人氣因此下降？柯文哲僅稱，不會啦。

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