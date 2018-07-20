提案41件居冠、政治獻金0元 蔣月惠議會表現被網友起底

2018-07-20 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕蔣月惠事件持續延燒，有網友與鄉民起底她在屏東縣議會的提案表現，指出同為屏東第1選區的議員，她所提出的案件數量41件為議員之冠，其次是國民黨籍議員唐玉琴的22件，已及民進黨籍議員鍾明輝的5件，且蔣並無收受政治獻金的紀錄。

鄉民透過「投票指南」網頁查詢議員們的提案狀況，指出蔣月惠的提案數量為第1選區議員之冠，更有網友在臉書社團「屏東人ㄟ新聞」，使用本報「決戰2014九合一選舉」網頁表格，製作第1選區各議員從當選至今的提案總數，引起許多網友熱烈討論。

從表中能看見，得票數最低的蔣月惠僅拿到4792票，得票率僅4.64%，但當選至今提案數多達41件，得票數最多的李世斌，共計拿到1萬2560票，得票率12.16%，但在「投票指南」中卻顯示「完全沒有提案」；但李世斌指出，在第18屆縣議會7次定期會提案中，有提出屏東高中免試入學增列原住民語、客語及閩南語能力認證案。

許多鄉民對此表示，「希望下次能讓蔣月惠繼續待在議會裡面」、「支持，真的是好議員」、「提案41，政治獻金0，就知道沒挺錯人」、「現在只有用網路的知道她」，但也有網友指出，看提案數決定議員認真程度不準確，「很多議員會直接找縣府處理縣民的問題」。

「投票指南」網頁顯示，議員個人資料、提案、表決、出缺席記錄，係來自各地方政府議會統計數據，以及引用地方議會議事資料管理平台數據；議員配合款則是根據各地方政府主計單位之資料；候選人名單係引用中選會資料；政治獻金數據則來自「陽光法案主題網——廉政專刊」。

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投票指南