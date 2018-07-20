看看是誰關誰！阿扁公開向馬英九宣戰 要求電視辯論

台灣北社17週年感恩募款餐會上，陳水扁透過預錄影片發表談話。（記者劉信德攝）

2018-07-20 19:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統馬英九日前說，不是他關陳水扁的；陳水扁今天則在北社募款餐會上透過錄影說，他要公開邀請馬英九來辯論，看看是誰關誰？到底是什麼人對什麼人政治追殺？大家講清楚，「大家講清楚，免驚！」

本土團體「台灣北社」今天舉行17週年感恩募款餐會，去年北社16週年募款餐會時，陳水扁無法出席，他特別寫了一封信祝賀，由兒子陳致中在台上唸出來。今年則透過預錄影片祝賀發表談話。

陳水扁說，17年來，北社堅持台灣價值，要完成正名制憲的目標，雖然還沒有達到目標，總是有一天會成功。「喜樂島」最近也訴求獨立公投，正名入聯，這也是北社的宗旨，大家要挺到底。

陳水扁接著話鋒一轉提到馬英九，「馬英九竟然說不是他關我的，甚至說他的案件是受到政治追殺，如果你的是政治追殺，我的事情算什麼呢？我願意邀請馬英九辯論看看是誰關誰？到底是什麼人對什麼人政治追殺？大家講清楚，免驚！阿扁公開呼籲、挑戰。」

馬英九因三中案遭北檢起訴，日前受邀到國民黨中常會報告三中案，會中幾位常委點出馬英九會遭到綠營政治追殺，是要報馬英九送陳水扁進監牢的「老鼠冤」；馬英九則澄清說，陳水扁在總統任內就被檢方調查國務機要費案，當時還只是台北市長，所以不是他關陳水扁的。

其他出席的政壇人士還包括總統府資助辜寬敏、台北市議員周柏雅、外交部前部長陳唐山、民進黨台北市長參選人姚文智等人。