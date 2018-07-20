轟柯賤租劍青給救國團 姚文智：若當選就解約

2018-07-20 11:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選舉步步逼近，民進黨台北市長參選人姚文智今日火力全開，出招猛打對手，姚文智批評市長柯文哲選前認為劍潭青年活動中心是不當黨產要追回，選後卻用專簽方式，繼續賤租給救國團至2024年，若他當選市長後即刻調整，他認為劍青是國家資產，北市府與救國團之間契約是失效的，未來當然要解約。

姚文智今早召開舉行「混居型社會住宅、青年創業空間....../不當黨產的未來」記者會，再次說明住宅政策，姚表示，他主張混居型社會住宅，現在社會住宅興建方式是時候要檢討，柯文哲任內花費996億元尋找公有地興建社宅，未來要有所調整。

他指出，混居型社宅可透過3種形式推動，一是公有建物的混居，透過公益容積釋出的公有建物要增加混居型社宅；第二種是推動公辦都更，在徵詢社區同意下推動混居型社宅。

第三種則是國民黨在北市的不當黨產，北市府應該明確表達態度，因此他主張利用不當黨產轉作社宅，或者是青創基地、NGO總部或國際青旅服務等。

姚文智認為，尤其劍潭青年活動中心的房屋格局接近社宅，非常適合做混居型社宅，但他質疑，柯文哲選前要追討不當黨產的劍青，就在不當黨產委員會討論之際，柯不理會不當黨產委員會，用專簽決定賤租給救國團至2024年，根本是選前說一套、選後做一套。

姚文智強調，救國團劍青中心的土地是屬於北市府與國產署，當年是由教育部、僑委會出資興建，後來被不當挪移轉移到救國團，因此主張市府續租合約應該被調整或失效，他若當選上任後將即刻調整，實現社會公義。

他說，救國團是否為國民黨附隨組織目前進度已完成第一次聽證會，正在等不當黨產委員會的認定，但「態勢已經非常清楚了，我們查過所有資料」，他認為劍青是國家資產，柯文哲不該續約，未來當然要解約。