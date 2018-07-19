姚文智竟說「柯P是我的最佳助選員」 原因是…

2018-07-19 23:37

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚（19日）接受政論節目專訪，有名嘴問到，對比市長柯文哲有現任優勢，打選戰也頻出招，相形之下，姚陣營選舉攻勢並不凌厲，「會不會大象轉身太慢」，姚文智說，「柯文哲是我的最佳助選員」，如果他把市政做好，年底選戰民進黨也會禮讓，問題就在柯P權力操弄的動作不斷。

政治評論員康仁俊問姚文智，通常選舉是投票前2、3個月才陸續辦活動，你算是活動辦很多，但取各家民調平均值來看，目前大概14-15%，看來是傳統綠營支持者回籠比例不足，不符民進黨在北市的基本盤得票率，雖然你覺得會選票會回流，但就怕不回來，如何看待綠色選民較冷感，甚至有議員怕被拖累選情？

姚文智說，其實自己的活動辦得不多，會辦623大型造勢活動，正因提名時間晚，「柯文哲當然也會拔樁」，現在市府內部也有綠營同志，不會那麼快回籠，「就像大象轉身不會那麼快」，要調整整個團隊的整編，仍然需要一段時間。

政治評論員王時齊則問，柯文哲是現任市長有優勢，選戰攻勢凌厲，社群行銷也很強勢，「會不會你們大象轉身太慢，讓他搶先機？你們隊伍是否要加速？否則屆時轉不轉身也來不及？

姚文智回應說，自己常舉一個例子，「柯文哲就是我的最佳助選員」，如果他好好把市政做好，民進黨年底選戰就會禮讓他；柯P的問題就在於動作很多、想很多，不斷進行權力操弄，就像近日桃園機捷降價事件，非要劈頭攻擊桃園市長鄭文燦，否定對方成績，之前也曾說話挑釁行政院長賴清德。

主持人鐘年晃問姚文智，柯文哲此舉用意為何？姚文智說，這就是柯文哲的習慣，他的心思都在權力操弄，已經玩過頭，相信很快被人民看破手腳。