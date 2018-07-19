小雞不要母雞帶？ 有議員不想跟姚文智掛聯合看板

2018-07-19 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕隨著九合一大選越來越近，各縣市首長參選人也陸續與同縣市的議員參選人合體催票，希望在大選中交出亮眼的成績單；在大台北地區，民進黨新北市長參選人蘇貞昌已與36位黨籍議員參選人合體拍攝形象廣告，但台北市長選情「三分天下」，情勢詭譎，有尋求連任的民進黨籍市議員忍不住問，為了搶攻中間選民，「服務處可不可以不要跟姚文智合掛看板」？

根據《上報》報導，這位議員解釋，因為選區支持者已分裂為「支持柯文哲」與「支持姚文智」，希望即便市黨部與姚辦規劃成立與市長參選人的聯合服務處、共同掛看板，但他個人傾向不要掛，希望做法能有彈性，以免導致最後的得票不理想。

相較之下，蘇貞昌確定代表民進黨角逐新北市長後，民進黨籍新北市議員參選人這些「小雞們」也開始緊跟「母雞」，不但早自5月起就拍好合照，全新設計首波市長、議員的聯名看板預計本周也推出。

民進黨台北市黨部與姚文智陣營規劃7月底前拍完與議員參選人的定裝照，對此，市黨部主委陳正德信心滿滿地表示：「民進黨的支持者很簡單，一但黨確定提名自己的提名人選，就不會有太大的問題。」

陳正德說，至於成立市長、議員的聯合競選據點的時機，原則上尊重議員的進度，但黨中央希望能在10月初全部完成；他也強調，只要拍完姚文智與議員的合體定裝照，第二波聯合造勢8月將起跑，「聯合造勢、掛看板一定是加分！」