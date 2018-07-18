見歐洲議會代表團 立法院副院長說「這項」共識超越藍綠

2018-07-18 14:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院副院長蔡其昌18日上午會見歐洲議會對中關係代表團暨跨黨團包瑞翰議員一行。蔡其昌於會後受訪表示，訪團主要關心兩岸議題，他則強調，第一、中華民國是主權獨立國家；第二、台灣人希望在自由人權下生活；第三、希望兩岸和平發展，這三個是超越藍綠的共識。

蔡英文總統17日也接見「歐洲議會跨黨團議員團」，感謝歐洲議會支持台歐盟「雙邊投資協定」以及台灣的國際參與，並強調將持續加強推動雙邊的產業交流合作。跨黨團議員團今天與立法院副院長蔡其昌會面，這場會面歷時一個多小時，多關注兩岸議題。

蔡其昌強調，蔡英文上台後以中華民國憲法以及兩岸人民關係條例作為兩岸關係的基礎，蔡政府秉持不挑釁、持續釋出善意的立場，但可惜的是，對岸沒有做出相對的善意回應，例如讓邦交國與我國斷交、軍機繞台、要求航空公司改變台灣稱呼，並且在國際會議上打壓台灣，這些做法只會讓台灣人民反感，會讓兩岸人民越來越遠，是「不對、不好的做法。」

蔡其昌說，與會者也問到1992年兩岸的九二共識，他則回應，「九二共識最大問題就是沒有共識，當時國民黨政府跟台灣人民說，九二共識是一中各表，北京說的一中指的是中華人民共和國，沒有各自表述空間。」