馬案有未爆彈？他錄下300片保命光碟 警告「震撼政壇」

國民黨前主席馬英九於三中案被起訴，媒體報導，中投前總經理汪海清透露，錄音光碟還有未爆彈，恐震撼政壇。（資料照）

2018-07-18 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕三中案偵結，北檢起訴國民黨前主席馬英九、替馬處分黨產的中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清等3人。馬英九日前回嗆檢方「欲加之罪，何患無辭」，強調自己沒有拿一毛錢。有媒體報導，三中案關鍵人物、中投前總經理汪海清曾透露，錄音光碟還有「未爆彈」，「最好不要看（聽），不然會震撼政壇！」報導還指北檢已傳訊多名證人，案情可能會有爆炸性發展。

本報日前報導，三中案雖經特偵組2014年簽結，但北檢經曾任馬英九父親馬鶴凌法律顧問的人權律師王可富等人再次告發，重啟調查後有驚人發現，從汪海清住處，以及中投公司辦公室內，查扣逾300片的會議錄音光碟，檢方掌握新事證，因此重啟調查。

《鏡週刊》報導，去年10月18日檢方搜索汪海清住處，查獲27片錄音光碟，隔月再搜索國民黨部，在中投公司查扣277片光碟，內容為黨產交易會議錄音，讓檢方如獲至寶。

報導提到，讓汪海清自保的這300多片錄音光碟，對話內容咬死馬英九就是賤賣黨產的決策者，而汪海清偵訊時透露，錄音光碟還有「其他的」，最好不要看（聽），不然會震撼政壇！

《鏡週刊》報導指出，這批錄音光碟可能跟國發院土地賤賣案有關。國民黨在簽約前夕，突降價4.2億，得標的元利建設以每坪26.5萬元取得土地，遠低於市場行情。是否從光碟內再找到蛛絲馬跡，還有待調查釐清。

馬否認不法 不好戰但會全力迎戰

三中案被起訴後，馬英九回應，三中交易案早經特偵組等均查無不法，現在卻被北檢用民進黨政府上台後才立的「不當黨產條例」起訴。他強調，他沒有從國民黨拿一毛錢，沒有從買賣對手（中時集團前董座）余建新手中拿到一毛錢。他雖然不好戰，但面對奉命起訴的北檢，「一定會全力迎戰」。