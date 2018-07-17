與唐鳳避談競選合作 姚文智：北市府離開放政府應更進一步

2018-07-17 17:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕行政院政務委員唐鳳今天邀民進黨台北市長參選人姚文智參加開放政府協作會議，「觀摩」近3小時的會議，姚文智受訪時說，會議中用不同方式模擬各種問題發生、如何解決等，公共政策的形成透過理性參與、透明、共同協力等方式，他認為，台北市離開放政府應更進一步，原則上都要開放，不開放則要表列。

不過，在場媒體關注問年底選戰是否與唐鳳合作，姚文智僅說「我是來觀摩」會議，他在離開前，媒體又追問，有無與唐談到合作可能？他則笑回，「今天都在談警消。」

今天協作會議提案內容是「警消紀念日能否讓警消放假一天」，唐鳳說，會議分成警察、消防兩組，會中有人提及勞工有勞工節，警消卻沒有相對應節日，也探究警消工作繁重、排班等細題目，相關問題內政部與消防署都在盤點，把內容回應給連署人。

姚文智說，希望台北市離開放政府應該要更近一步，市府原則上都要開放，不開放部分應該表列出來。台北市各局處間也應加入，不管是局處間橫向溝通，或是市政建設的新提案、市政府跟各區里的不同問題都加入這樣的方式，意見透過理性的協調整合，讓市政更朝開放政府發展。

此外，有記者問到許多民調顯示選情低迷，姚文智說，民調只是參考，現在社會充斥假新聞、假民調，各種不同背景的人想透過選舉各擁其主或搧風點火，他還是按照自有的節奏進行選戰。

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