德州共和黨通過黨綱條文 籲美國和台灣重新建交

美國眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）上月中也提案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策。（彭博）

2018-07-17 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國經常在國際上打壓台灣，不但蠻橫施壓全球航空公司，脅迫配合「一中政策」改台灣名稱，更派出軍機、軍艦繞台，對台文攻武嚇可說不曾停止。但美方日前也用實際行動力挺我國，派出神盾級驅逐艦繞行台灣週遭，警告中國別太超過。甚至美國德州共和黨也通過黨綱條文，呼籲台美恢復建交！

「台灣人公共事務會（FAPA）」臉書粉專今天PO文表示，6月中在德州聖安東尼奧舉行的「2018德州共和黨大會」中，共和黨通過了2018共和黨黨綱，其中第209條關於台灣的條文為：「台灣—我們呼籲美國政府在外交上全面承認台灣為獨立自主的國家，並重申我們在西太平洋區防衛安全利益的決心，以因應中國軍事挑釁對其週邊國家及重要海運航道帶來的威脅」。

而立場反共、長期支持台灣的美國眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher），上月中也在眾議院提出決議案，呼籲美國政府和台灣恢復外交關係並揚棄一中政策。

相關消息被轉貼到PTT，大多數的網友都表示看好，紛紛留言「讚喔 直接寫入黨綱 下面開放9.25毛兩岸一家親崩潰」、「推個 所以建交的話是用哪個名字」、「不管最後有沒有成功，這條夠嚇死阿共跟五毛啦」、「非常聰明 美國人總算想開了」、「爽 台灣人民趕快丟掉ROC這白癡外殼吧」、「習包子要中風了」。