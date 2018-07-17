中廣、中影轉好幾手 黨產會：如何計算收歸國有非常複雜

2018-07-17 12:05

〔記者李欣芳／台北報導〕台北地檢署偵結三中交易案，認定前國民黨主席馬英九賤賣黨產，依特別背信等罪予以起訴，包含中影案、中廣案、舊中央黨部案罪證都浮上檯面，行政院黨產會未來將認定中廣、中影為國民黨的附隨組織，並命移轉收歸國有。

黨產會發言人施錦芳今天上午表示，對於不當取得的財產要命其移轉，中影計算要返還國家的部分與中廣一樣都很複雜，必須尋求更多專業以及更多法律支持，黨產會將儘可能非常精確地計算出社會大眾可接受與黨產會認為應該要返還國家的數字。

由於中廣與中影的資產都已轉了好幾手，如何計算財產收歸國有，確實很複雜，施錦芳說，這部分的計算需要一段時間。

施錦芳今天就黨產會將認定中影與中廣是國民黨附屬組織等問題受訪表示，黨產會同仁正準備草擬處分書，研擬好處分書會送到黨產會委員會討論，然後做成正式決議，即做出認定為附隨組織的行政處分。

施錦芳說，在認定為附隨組織的處分後，依照黨產條例的規定，中廣與中影的財產就不能處分，中影與中廣如有經費支出的需要，必須依黨產條例的規定向黨產會申請或許可。

對於不當取得財產要命其移轉，施錦芳說，中廣從放送協會開始，帝寶那棟樓賣了，又買了松江與林森北路那棟樓，中廣不是只有這些資產，包含過去幾年交通部與中廣的訴訟，中廣返還了部分國家土地，但其中有一些問題，黨產會還要重新盤點過、釐清，計算中廣是返還土地、股權、還是返還價金，這仍待很多討論。

施錦芳說，中影是緣自於日產轉帳撥用接收14間戲院，在民國4、50年間已賣了幾間，有的則改建大樓，有的賣給別人，這10幾間戲院下場不太一樣，目前台北還有2間，屏東還有1間，中影手上還有一些戲院改建大樓分到的房子，另外，中影在處理過去資產後新購得中影文化城，還有早期購買安坑製片廠的地，以及中影八德大樓。